Fostul ministru al Educației Daniel Funeriu: Sistemul hibrid - cea mai bună soluție în timpul epidemiei de coronavirus. Profesorii trebuie să-și reinventeze meseria

„Cea mai bună dintre soluţiile proaste pe care realitatea ne obligă să le luăm" - spune fostul ministru al Educaţiei despre aplicarea sistemului hibrid în învăţământul românesc, potrivit Agerpres.

„Sunt soluţii raţionale pentru a înfrunta o criză pentru care nimeni nu a fost pregătit. Nici în România, nici în alte ţări. Marea problemă nu e a măsurilor, care sunt ok pe hârtie, ci a modului în care ele vor fi respectate în sala de clasă, pe coridoare şi în pauze. Vor trece cu bine peste această situaţie cei care vor fi mai disciplinaţi”, a declarat Daniel Funeriu.

Fostul ministru consideră că profesorii trebuie să îşi „reinventeze” propria meserie şi să o adapteze noilor condiţii, aceştia fiind „poate mai expuşi decât copiii”.

„Să ne gândim la profesori: şi ei sunt expuşi, poate mai expuşi decât copiii. De aceea e nevoie şi în viaţa lor de mai multă disciplină decât în viaţa altor categorii profesionale. Un profesor, prin atitudinea sa, poate să influenţeze mii de copii. Iar aici e nevoie de o incredibilă forţă de caracter din partea profesorilor. (...) Şi lor le e teamă, şi ei au probleme acasă, nu e întotdeauna uşor să lase la uşa clasei problemele personale şi să devină acel superman de la care elevii şi părinţii aşteaptă tot”, a declarat fostul ministru.

Funeriu a mai amintit de importanța părinților în sistemul de educație: „Un rol foarte important îl au şi părinţii, nu trebuie neglijată educaţia părinţilor, sistemul de educaţie trebuie să ia în considerare mai mult părinţii. Degeaba le spunem copiiilor la şcoală să se ferească dacă acasă părinţii le spun altceva. Degeaba explicăm copiilor despre sutele de milioane de oameni salvaţi de vaccinuri, dacă acasă aud poveşti aberante despre vaccinuri”, a mai precizat fostul ministru al Educației.

Fostul ministru critică și lipsa aplicării sistemului online în învățământul din România la aproape 10 ani de când a fost elaborată Legea Educației. Funeriu îi acuză pe politicieni pentru absența unei educații online a elevilor.

„Totul ar fi fost ok dacă PSD nu ar fi modificat Legea 1. Am fi avut şi o bibliotecă şcolară virtuală, am fi avut şi profesori pregătiţi pentru a preda online, am fi avut multe alte lucruri bune pentru copii. Aşadar, dacă în loc să se ocupe să ascundă plagiatele lui Ponta şi să modifice Legea 1 în favoarea clientelei PSD ar fi aplicat-o, miniştrii PSD (care au condus fără întrerupere din 2012 încoace) ar fi trebuit să aplice legea”, a mai spus Daniel Funeriu.

Daniel Funeriu a fost ministru al Educației în guvernarea democrat-liberală în cabinetele Emil Boc, în perioada decembrie 2009-februarie 2012.