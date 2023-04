"Mă amuză cu legea unică de salarizare, am avut atâtea și niciuna nu s-a respectat. Salariile bugetarilor se plătesc din banii din privat, nu poate statul să vină să spună dați salarii mai mici, ei plătesc impozit, dacă sunt salarii mai mari și impozitul e mai mare, vor putea plătii salarii mai mari la stat. Curtea s-a pronunțat cu privire la cumul pensie cu salariu în 2012, a spus CCR că pot fi cumulate în situația în care e vorba de o persoană în exercitarea unui mandat alex pe o anumită perioadă de timp, nu îl scoți acum că e pensionar dar nu îi iei salariul că e pensionar, eu nu am găsit în constituțiile lumii referiri la cumulul pensiilor cu salariul", a spus Zegrean la Realitatea PLUS.