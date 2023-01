Medvedev este un orfan care s-a înrolat în armata rusă, iar după ce a făcut un an de pușcărie, s-a alăturat grupului Wagner în iulie anul trecut pentru un contract de patru luni.

Într-un interviu, dezertorul a spus că se teme pentru viața sa, după ce a refuzat să reînnoiască contractul cu Wagner.

"Zece persoane au fost împușcate pe terenul de antrenament, în fața prizonierilor care tocmai soseau. A fost în scop de descurajare: sunt considerați trădători, au refuzat să lupte, uitați ce li se întâmplă", a povestit acesta.

Medvedev a povestit că, după ce a fugit și a trecut granița, s-a îndreptat către prima casă care i-a ieșit în cale. Acum, el cere azil politic în Norvegia.

"Am sărit două garduri și am reușit să intru în pădure. Când ieșeam de pe gheața unui lac sau a unui golf, am auzit un câine care a început să latre. M-am întors și am văzut oameni cu lanterne la aproximativ 150 de metri distanță alergând spre mine. Am auzit două împușcături din care gloanțele au șuierat. Mi-am spart telefonul mobil și l-am aruncat în pădure. M-am întors și am alergat spre lumina caselor", a spus dezertorul.

Mercenarul rus a mai mărturisit că din grupul de 30 de deținuți pe care îi conducea, doar trei au supraviețuit. În plus, are cunoștință despre executarea a cel puțin zece luptători ai grupării militare din cauza faptului că au refuzat să urmeze ordinele.