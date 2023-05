„Eu mă bucur că ați reușit să convingeți judecători cu privire la un abuz înfăptuit de o instituție a statului.

Vreau să vă spun că este pentru prima oară când se întâmplă așa ceva. Deci nu s-a întâmplat în România de după 90 de când există CNA, nu s-a întâmplat ca o decizie de suspendare, sau mă rog corect ar fi de difuzare pe post timp de 10 minute, doar a textului sancțiunii CNA, popular se spune suspendarea emisiei, deci nu s-a întâmplat niciodată ca o decizie de suspendare a emisiei să fie anulată, sau, mă rog, amânată prin ordonanță

Deci e într-adevăr, o victorie a dumneavoastră. Mă bucur că ați reușit să convingeți judecătorii că nu este cazul să închizi un post pentru opinii pe care le exprimă. Dincolo de opinia dumneavoastră, veniți cu niște fapte, adică aduceți în fața telespectatorilor niște fapte pe care cei care sunt acuzați că le-au comis, nu vor să comenteze. Și atunci CNA, în loc să încurajeze genul acesta de investigație vine și sancționată un post, pentru că e prea virulent, vine și sancționat de un moderator ca dumneavoastră, doamna Alexandrescu că aveți un ton nepotrivit. Dar cine stabilește tonul? CNA-ul are un diapazon și spune Anca alexandrescu a depășit nota, trebuie să vină puțin mai jos, nu se poate așa ceva.

CEDO spune foarte clar că în anumite situații care privesc interesul public justificat, jurnalistul poate să exagereze, poate să-l provoace pe cel pe care îl investighează în așa fel încât să scoată la iveală adevărul.



Ma bucur foarte mult că CNA reușește iată să arate că ia niște decizii abuzive, că nu era necesar să aplici o astfel de sancțiune în cazul dumneavoastră.

E adevărat, și eu am votat în CNA pentru astfel de sancțiuni, dar pe lege nu pe rumori, nu se poate, trebuie să ai legea în față și să stabilești clar, să spui radiodifuzorului care sunt punctele din lege, care sunt articole din lege pe care le-a încălcat. In lege nu există tonul moderatorului trebuie să fie la nu știu câți decibeli.”

Dna Iorga a fost întrebată dacă s-a întâmplat ca atunci când era în cadrul CNA, vreunul din membrii CNA sau președintele CNA-ului s-a transformat în aparatorul celor care au depus plângere:

„Când eram eu în CNA putem fi acuzați și noi și eu puteam fi acuzat o de faptul că sunt apărătorul unui politician sau al altuia. Asta ține cumva de subiectivismul fiecăruia dintre noi. Eu am am urmărit însă ședința CNA și am văzut cum s-au comportat membrii, CNA. Mă bucur foarte mult că în sfârșit ședințele CNA sunt în publice și că le poate urmări oricine. Înțeleg că în cazul dumneavoastră au șters inregistrarea,” a spus Narcisa Iorga.

Fostul membru CNA a explicat derapajele grave ale instituției în cazul sancționării Realitatea Plus:

„Din punctul meu de vedere, asta este o greșeală foarte gravă a CNA pentru că acest Consiliu ar trebui să fie un exemplu pentru toți radiodifuzorii, de corectitudine, de transparență, de a vedea cu toții că, în primul rând, CNA respectă legea, legea în general, nu neapărat o anumită lege. Câtă vreme tu ești lipsit de transparență în privința deciziilor tale, câtă vreme tu nu argumentezi votul, am spus-o și o repet: Orice vot al Consiliului Național al Audiovizualului trebuie argumentat, adică radiodifuzorul, atunci când primește o sancțiune să înțeleagă de ce a primit-o.

În cazul dumneavoastră, nu au argumentat, nu a existat dezbatere, mă refer la ultima ședință în care trebuia să se dezbată contestația dumneavoastră, solicitarea de revenire asupra deciziei inițiale de sancționare a postului. Ori lucrurile acestea nu sunt nici legale, nici corecte, nici normale,” a spus Narcisa Iorga.