„Împreună cu prim-ministrul Mateusz Morawiecki, am deschis Forumul Economic România-Polonia! Participarea numeroasă a mediului de afaceri din ambele țări reconfirmă interesul pentru o și mai strânsă cooperare, consolidată prin Parteneriatul Strategic. Am avut prilejul să discutăm despre oportunitățile noastre de dezvoltare și despre capacitatea României de a face performanță în sectoarele energie, agricultură și IT, dar și în alte domenii în care investițiile din fonduri europene și reformele asupra cărora ne-am angajat deschid noi perspective.

România a învățat lecția oferită de Polonia, care a reușit să depășească criza economică din anii 2008-2009 datorită unei foarte bune și chibzuite proceduri de absorbție a banilor europeni. În acest moment, țara noastră a ajuns la 80% nivel de absorbție din Cadrul financiar 2014-2020 și există toate premisele să încheiem anul cu cel puțin 90%. Pentru cadrul financiar 2021-2027 am reușit să pregătim etapele procedurale astfel încât să începem semnarea contractelor în cât mai scurt timp.

Lucrăm la îndeplinirea jaloanelor, țintelor și reformelor din PNRR și suntem printre puținele state care au transmis deja și a doua cerere de plată, asupra căreia vom face ultimele clarificări. Strâns legat de implementarea Planului de Redresare și Reziliență este obiectivul nostru de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, direcție în care am făcut pași importanți.

În zona investițională, avem oportunitatea de a coopera și în cadrul Inițiativei celor Trei Mări, care a creat un cadru prin care România și Polonia au reușit să se manifeste activ. I-am invitat pe prietenii și partenerii noștri din Polonia la Forumul Iniţiativei, pe care îl vom găzdui în septembrie la București.