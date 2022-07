Miercuri, 6 iulie, un echipaj din cadrul Secției 4 Poliție, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe o stradă din Sectorul 1, a efectuat semnal regulamentar de oprire a conducătorului unui autovehicul, anunță Poliția Capitalei.

Conducătorul autoturismului nu a oprit la semnalul regulamentar al polițiștilor, fapt pentru care echipajul de poliție a procedat la urmărirea acestuia, în direcția Sectorului 6. De asemenea, au fost solicitate, în sprijin, mai multe echipaje de poliție.

Bărbatul și-a continuat deplasarea în viteză, iar, în cadrul urmăririi, după executarea somațiilor legale, polițiștii au folosit armamentul din dotare, executând focuri de avertisment, în plan vertical. În urma folosirii armamentului din dotare, nu au rezultat victime sau pagube materiale.

Autovehiculul a fost oprit de polițiști, conducătorul acestuia fiind imobilizat și condus la sediul secției, în vederea efectuării de verificări, pentru a se stabili motivul pentru care acesta nu a oprit la semnalul regulamentar al polițiștilor.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare pozitivă, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală, pentru recoltarea probelor biologice de sânge.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că acesta nu avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Cercetările sunt continuate de către Secția 4 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.