Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală a confirmat prezenţa virusului gripei aviare H5N1 în probele prelevate de la o pasăre dintr-o gospodărie cu un efectiv de 120 de păsări (40 curci, 45 de gâşte, 10 raţe, 25 de găini) din localitatea Ţigăneşti, judeţul Teleorman.

”Imediat de la anunţarea suspiciunii, a fost activată Unitatea Operaţională Locală din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Teleorman, care a întreprins primele măsuri pentru izolarea focarului. În urma anchetei epidemiologice s-a stabilit că proprietarul gospodăriei afectate vânduse unui vecin 25 de păsări”, a transmis, sâmbătă, ANSVSA, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, conform procedurilor, cele 145 de păsări au fost ucise, cadavrele au fost ecarisate prin îngropare împrună cu resturile de furaje şi aşternuturile contaminate.

”După îndepărtarea cadvrelor şi a deşeurilor, gospodăriile au fost dezinfectate. A fost convocat Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Teleorman care a adoptat măsuri pentru combaterea şi stingerea focarului de gripă aviară”, a mai transmis sursa citată.

În jurul focarului s-au delimitat zonele de protecţie (3km) şi de supraveghere (10km) şi s-au luat măsuri de restricţie pentru circulaţia persoanelor, animalelor şi mijloacelor de transport.

Păsările din zonele supuse restricţiilor sunt monitorizate permanent, iar în cazul celor sălbatice s-a apelat şi la ajutorul asociaţiei de vânători pentru a supraveghea malurile râului Vedea.

Potrivit ANSVSA, până la această oră nu au mai fost semnalate suspiciuni de boală.

În judeţul Teleoman sunt 5 exploataţii comerciale de găini ouătoare şi o exploataţie comercială de prepeliţe. Unităţile au fost notificate şi verificate în vederea respectării măsurilor de biosecuritate.

De asemenea, au fost notificate judeţele limitrofe Giurgiu, Olt, Argeş, Dâmboviţa, precum şi Uniunea Crescătorilor de Păsări din România, Comisia Europeană şi Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animală.

”Pentru asigurarea sănătăţii publice, toate efectivele de păsări au fost şi sunt supuse programelor naţionale anuale de supraveghere a bolilor, inclusiv pentru gripa aviară, astfel încât pe piaţa din România să ajungă produse şi suproduse obţinute doar de la animale sănătoase. ANSVSA solicită sprijinul fermierilor din industria avicolă şi al cetăţenilor în aplicarea măsurilor de biosecuritate, anunţarea imediată a serviciilor veterinare despre mortalităţile la păsări şi la respectarea tuturor măsurilor dispuse de autorităţi pentru a împiedica răspândirea acestei boli pe teritoriul ţării noastre”, a mai transmis sursa citată.

Potrivit specialiştilor, situaţia este sub control, au fost luate toate măsurile aplicabile în cazul unui focar de gripă aviară şi nu există posibilitatea afectării sănătăţii populaţiei.

Crescătorii de păsări trebuie să stea liniştiţi. Vom lua măsurile cele mai bune în fermele din România

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, le-a transmis sâmbătă crescătorilor de păsări să stea liniştiţi, în contextul apariţiei gripei aviare într-o gospodărie din judeţul Teleorman, pentru că autorităţile vor lua măsurile cele mai bune pentru fermele din România.



"Sigur, aştept decizia şi procesul verbal încheiat de a ANSVSA. Ştiţi foarte bine, ANSVSA-ul este în subordinea Guvernului, dar eu am o strânsă legătură cu preşedintele ANSVSA. După ce avem toate rezultatele şi procesele verbale încheiate, să vedem din ce motiv a ajuns această boală în zona Teleorman, venim cu precizări. Consider că fermierii trebuie să stea liniştiţi, să vedem toate analizele care vor ieşi şi după aceea vom comunica şi vom lua măsurile cele mai bune pentru fermele din România, mai ales că România are un grad de autosuficienţă la carnea de pui de 130-140%. Sectorul avicol este un sector foarte bine dezvoltat", a precizat Barbu, la Indagra, întrebat de jurnalişti ce le transmite crescătorilor de păsări afectaţi de apariţia virusului gripei aviare.