"Am reuşit în anul 2022 să luăm măsuri care să vă sprijine şi să protejeze locurile de muncă. Plafonarea preţurilor la energie, măsurile de sprijinire a investiţiilor şi de retehnologizare au fost elementele care au dus la o creştere economică în 2022 pe care n-am fi sperat-o", a subliniat ministrul într-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.

El a reamintit că Ministerul Economiei a reuşit în cursul acestui an să iniţieze 3 scheme de ajutor de stat pentru creşterea competitivităţii, pentru sprijinirea industriei şi pentru dezvoltarea economiei circulare.

"Aceste măsuri au fost luate de noi, de cei de la Ministerul Economiei, împreună cu dumneavoastră, investitori, antreprenori, reprezentanţi ai mediului de afaceri, iar dialogul continuu între noi a făcut ca în 2022 să fim mai eficienţi, mai pragmatici, dar să pregătim un an 2023 aşa cum trebuie. Investiţii, strategii, dezvoltare durabilă, economie verde, competenţă sunt cuvintele cheie care vor sta pe masa Ministerului Economiei în 2023. În prag de an nou, vreau să vă urez vouă, celor din mediul de afaceri, vouă, tuturor românilor, să aveţi un an bun, să aveţi parte de linişte, de creştere şi de sprijin pentru un an care va pune bazele noii dezvoltări economice a României. La mulţi ani!", a mai transmis ministrul Economiei.