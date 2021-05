„Mi-a fos partener. Nu am prea multe cuvinte să vă spun pentru că m-a luat prin suprindere plecarea lui. Foarte trist... Mai ales ca eu sunt tot timpul sunat când cineva... Nu numai din generația mea... Întotdeauna sunt sunat să vorbesc despre ei. Asta imi creeaza o stare de spaimă, grijă”, a mărturisit Florin Piersic.

Florin Piersic a povestit, profund emoționat, la Realitatea PLUS, câteva amintiri cu Ion Dichiseanu, din timpul filmărilor și nu numai.

„În 1966, și mi-aduc aminte foarte bine, ne-am g[sit impreuna pe platourile de filmare la Tunelul, coproducție româno-sovietică, și grozav de bine ne intelegeam. Eram foarte buni prieteni, eram atunci considerați cavalerii cinematografiei românești, ca să vorbesc cu vorbele lui. De televiziune nici nu mai vorbesc, în foarte multe emisiuni ne-am întâlnit”, a declarat Florin Piersic la Realitatea PLUS.

Actorul a vorbit despre marea prietenie care l-a legat de Ion Dichiseanu și despre durerea că nu poate fi la înmormântarea sa de sâmbătă.

„Am fost foarte buni prieteni, care a durat o viață. Eu fiind la o foarte mare distanță de București...

Regret foarte mult că nu pot să fiu acolo, dar am facut-o și pentru faptul că pe mine mă costă extraordinar.

L-am avut invitat la Iași acum un an și jumătate, in 2019, la Festivalul Serii Filumului românesc. Acea seară de la Iași mi-a fost dedicată și m-am gândit cu drag sa-l invit pe el, care mi-era așa de bun prieten, cu care am putut să mă înțeleg în toate privințele. (...) Eram impreună la Iași și am petrecut o saptămână împreună. Foarte tare ne-am bucurat”, a povestit Florin Piersic.

Acesta a spus că ultima oară când a vorbit cu Ion Dichiseanu a fost înainte de a se îmbolnăvi,: „Vorbeam aproape zilnic la telefon, și-mi spunea fel de fel de întâmplări pe care le-am trăit împreuna... momente excepționale”.

„Era bun la suflet, foarte bun, vesel, plin de energie, neastâmpărat. Așa era prietenul meu Ion Dichiseanu. (...)

El și-a iubit foarte mult profesia și publicul... (...)

El care pleacă într-o stea, dragul meu Dichi... Povesteam amândoi... și îi spuneam pe tine te cheamă Ion, iar el, da, dar pe foarte mulți îi cheamă Ion și să-mi spuneți Dichi, că mi-e drag. Îmi place mie să-mi suneți așa”, a mai povestit sfâșiat de emoție Florin Piersic, la Realitatea PLUS.

Un alt moment evocat de Florin Piersic a fost cel în care i-a recitat o poezie scrisă de mihai Codreanu - „Actorul”: „Mi-aduc aminte cu nostalgie, cu tristete, când i-am spus o poezie scrisă de Mihai Codreanu, directorul Teatrului Național din Iași, care spunea in sonetul lui, dezgustat de atîtea măști... când ies din scenă plang între culise. Când i-am spus aceasta poezie, m-a îmbățișat și mi-a spus atât de tare îmi place când reciți și-mi amintesc de poveștile noastre...”.

„Spun cu mare tristețe, nostalgie, grijă... Niciodată nu mi-am putut inchipui că el o să plece. O lumină, la o distanță foarte mare de Bucuresti si de Cluj. M-am gândit atât de mult la el si familia lui... (...)

Mă doare atât de tare plecarea lui așa cum m-au durut și plecările prietenilor mei.

Niciodată nu mi-am putut imagina ca el o să plece atât de curând, mai ales că era îndrăgostit de viață și de public. Niciodata nu l-am sunat pe el să nu-l găsesc vesel, bucuros că-l sun cu speranța că ne vom vedea din nou.

El rămâne în inima mea ca un prieten excepțional!

O lumină arde pentru sufletul lui. Dichi, dragă, rămâi în inima mea!”, a mai spus, cu vocea tremurândă și plină de durere Florin Piersic, la Realitatea PLUS.

Actorul Ion Dichiseanu a fost condus astăzi pe ultimul drum. Îndrăgitul actor a fost înmormântat sâmbătă, la Cimitirul Belu din Capitală, la ora 12.00, cu onoruri militare.

Ion Dichiseanu s-a stins din viață joi, la spital, la vârsta de 87 de ani.