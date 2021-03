Realitatea Plus

Luni, Premierul s-a întâlnit cu Primarul Capitalei, Nicușor Dan, și cu primarii de sector. Florin Cîțu a anunțat că operatorii economici care nu vor respecta măsurile decise de autorități vor fi aspru sancționați și a făcut apel la întreaga populație să respecte măsurile pentru a evita închiderea economiei și carantinarea marilor orașe.

Șeful Guvernului a avut o ședință online și cu prefecții. Cîțu le-a cerut acestora să ia toate măsurile necesare pentru a impune respectarea strictă a regulilor aflate în vigoare.

”Vedem în 30 de județe și în București o creștere continuă a incidenței și, zilnic, avem noi localități în zona roșie, pentru că o minoritate preferă să nu respecte regulile. Ne vom asigura că tot mai mulți se vor conforma, astfel încât majoritatea cetățenilor care respectă regulile să nu fie afectați de comportamentul celorlalți.

De asemenea, am analizat cu reprezentanții autorităților locale din București soluții pentru ca regulile de prevenire a răspândirii virusului să fie respectate pe stradă, în mijloacele de transport, în centre comerciale, la terase și restaurante, în școli, în instituțiile publice și la locul de muncă.

Am constatat în ultima vreme o relaxare nepermisă dacă vrem să ținem sub control pandemia. Datoria noastră este să ne asigurăm că măsurile sunt respectate în toate cazurile, întrucât și-au dovedit eficiența. Vrem să evităm carantina, pentru a nu afecta și mai mult activitățile economice”, a declarat Premierul.

Cîțu a subliniat că este necesar ”să rezistăm în următoarele săptămâni” pentru că în aprilie și mai țara noastră va primi câteva milioane de doze de vaccin care ne vor ajuta să frânăm evoluția îmbolnăvirilor.