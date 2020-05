Florin Cîțu: România NU are nevoie de un împrumut de la Fondul Monetar Internațional

„Pentru a ne finanța vom folosi piețele locale. Până acum nu am fost penalizați, am reușit să ne finanțăm deși am crescut deficitul bugetar, deși perspectivele pe care le dau agențiilor de rating nu sunt cele mai bune, dar administrarea prudenta si transparenta a finantelor publice ne-au permis sa ne finantam si la costuri mai bune.

Bineînțeles, a doua sursă de finanțare rămâne să ne finanțăm direct de pe piețele internaționale. Am facut-o in martie la costuri istorice, minime istorice pentru România. Ne uitam in continuare sa ne finantam de pe pietele internationale si cand o vom face, vom anunta”, a precizat Cîțu.

Florin Cîțu explică în ce condiții va contracta România un credit de la FMI. Ministrul spune că doar în cazul în care ar fi vorba de un credit fără condiționalități, atunci s-ar putea lua în calcul și o astfel de variantă de creditare.

„A treia sursă financiară sunt instituțiile internaționale, printre care este și FMI. Am spus de la bun început că NU vom accesa niciun împrumut de la vreo instituție internațională, oricare ar fi ea, care vine cu condiționalități. Nu vom accesa imprumuturi care vin in acest moment cu conditionalitati. Cât timp ne vom putea imprumuta de pe pietele locale, de pe pietele internationale, sursele de finantare de la alte institutii, Banca Mondială, BERD, BEI, FMI, Comisia Europeană, le vom lua daca nu vin cu conditii. Daca va fi nevoie ne vom imprumuta (de la FMI - n.red.). Să fie foarte clar, nu este nevoie de un acord. Romania nu are nevoie de un acord, nu are nevoie de asa ceva, ne finantam foarte bine. Dar daca gasim surse de imprumut fara condiționalități, le vom folosi.”, a spus Florin Cîțu.