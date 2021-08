Realitatea PLUS

Instrumentul-cheie folosit de premier pentru a-i înlătura din guvern pe miniștrii ce îi contestă activitatea este rectificarea bugetară. Vizați de remaniere sunt Cătălin Drulă și Stelian Ion.

„La Ministerul Transporturilor ar fi trebuit să iau bani, nu să dau, după execuția bugetară... (...) Domnul Drulă trebuie să prezinte execuția bugetară public”, a declarat, joi, Florin Cîțu, după ședința de Guvern.



Atacul premierului nu a rămas fără răspuns.

Cătălin Drulă a venit cu precizări după observațiile și reproșurile premierului într-o postare pe Facebook despre execuția bugetară de la Ministerul Transporturilor.

Și Ministerul Justiției este vizat de o posibilă remaniere.



„Obiectivele noastre raman aceleasi: desființarea SIIJ, legile Justiției. Trebuie să recunoaștem, cu curaj, că poate nu am gasit cea mai buna solutie, dar trebuie să o gasim. Bineinteles că este rolul ministrului Justiției să vină și să impinga aceste proiecte de la spate”, spunea Florin Cîțu.

Întrebat dacă ia în calcul o remaniere a ministrului Justiţiei, Cîțu a răspuns că nu discută despre acest lucru în public.

Deși nu a venit cu detalii, premierul a dat de înțeles că pregătește noi remanieri.



„Voi lua cea mai buna decizie daca vad ca lucrurile nu merg in directia buna pentru noi. Am facut deja o remaniere in aceste luna de zile, se face evaluarea continua a ministrilor”, avertiza prim-ministrul, tot, joi, după ședința de Guvern.

Florin Cîțu a schimbat până acum doi miniștri, unul de la USR-PLUS, unul de la PNL.

Vlad Voiculescu a fost primul care a plecat din guvern, în 14 aprilie 2021, după scandalul datelor privind morții COVID-19.

Al doilea ministru demis, liberal de această dată, a fost Alexandru Nazare a fost schimbat din funcție pe 8 iulie 2021. Premierul a motivat că era nemulțumit de lipsa de comunicare a fostului ministru al Finanțelor.