Florin Cîțu, precizări despre amânarea ratelor. Cum procedezi dacă banca te-a refuzat

Asa cum am promis, urmarim implementarea normelor MFP. In cazul in care ati fost refuzati de o institutie financiar -bancara:

– Formularul pentru sesizări legate de amânarea ratelor la credite acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare este disponibil pe site-ul: https://aici.gov.ro

– Sesizările vor fi analizate de către conducerea MFP cu celeritate, astfel încât să identificăm instituțiile care nu respectă prevederile OUG 37 și normele de aplicare.

– Platforma https://aici.gov.ro are ca scop facilitarea accesului cetățeanului la serviciile publice prin eliminarea timpului de deplasarea până la instituție, a contactului fizic direct cu personalul instituției și prin reducerea timpului de răspuns.

– Autoritatea pentru Digitalizarea României va inrola, etapizat, toate instituțiile publice din Români în platforma https://aici.gov.ro”, a precizat Florin Cîţu, ministrul Finanţelor.