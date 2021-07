Portugalia a plecat acasă. Păcat. A fost 4 ani campioană europeană!

A venit momentul să înțeleagă toată lumea că lucrurile în fotbal s-au schimbat. Nu se mai construiesc echipe în jurul unui singur jucător.

Fotbalul este despre ECHIPĂ. Este important ca până și jucătorii în jurul cărora s-au construit echipe să facă un pas în spate și să conștientizeze că echipa e cea mai importantă dacă vrei să ai rezultate.

La fel este și în viață.

Eu sunt Florin și pentru mine contează ECHIPA!”, a transmis Florin Cîțu, duminică.

Replica sa vine după ce Ludovic Orban s-a comparat cu Cristiano Ronaldo.

„Cei care urmează să decidă conducerea PNL la toate nivelele sunt membrii PNL. (...) Îl ştiţi pe Ronaldo. Ronaldo a jucat la Real Madrid. Cu Ronaldo Real Madrid a câştigat trei cupe Champions League. Real Madrid a decis să renunţe la Ronaldo, probabil că este prea bun sau nu are suflu nou. De când Real Madrid a renunţat la Ronaldo nu a mai câştigat niciun Champions League şi are mari probleme în campionatul intern. Stimaţi colegi, am încredere în dumneavoastră. Noi suntem PNL, noi suntem partidul care şi-a pus amprenta asupra evoluţiei moderne, noi suntem partidul care este coloana vertebrală a României şi singura forţă politică ce are capacitatea să ducă România pe drumul cel drept. (...) Alegeţi ceea ce este mai bine pentru PNL", a afirmat Orban sâmbătă.