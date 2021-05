Întrebat dacă nu consideră că ar fi o discriminare ca persoane sau agenți economici să beneficieze de condiții mai favorabile, premierul a precizat că nu interpretează astfel lucrurile și că, oricum, deocamdată este vorba doar de propuneri.

"Există un mod de a motiva populația, fiecare țară are un mod de a motiva populația. Am văzut și în Germania, iar dacă în Germania este OK să motiveze cu anumite beneficii pentru persoanele vaccinate, cred că putem să fim și noi OK. Până la urmă este singura soluție de a scăpa de pandemie - vaccinarea”, a afirmat premierul.

"Vineri va fi comitetul interministerial, acestea sunt propuneri pe care le vom discuta cu toți miniștrii, eu am spus cum aș vedea lucrurile", a mai precizat Cîțu.