„În februarie ianuarie țin minte că tot primeam întrebări referitoare la diferența asta dintre România și Europa pentru că în Europa erau măsuri tot mai restrictive și în România rămâneau relaxate. Eu mă uit la anumiți indicatori. La numărul de cazuri confirmate în fiecare zi, la numărul de persoane care ajung la ATI, care sună la 112 pentru covid, numărul de decese și am spus că în acel moment nu se justifică nicio măsură, România avrea o strategie bună. La începutul lunii februarie a început să crească numărul de cazuri, numărul persoanelor care au ajuns la ATI, persoanele care au decedat și numărul apelurilor la 122 legate de coronavirus. Am luat decizia de a avea consultări cu toți prefecții pentru a găsi soluții. Am venit cu această variantă împreună, am vrut neapărat să nu avem o soluție unitară. Fiecare localitate are particularitatea ei. Al doilea obiectiv al discuției a fost de a mă asigura că anul acesta, cu măsurile care trebuie respectate, vom putea sărbători Paștele ortodox și catolic.

A treia întâlnire pe care am avut-o cu medici, cu oameni are lucrează în ATI, am vrut să înțeleg exact ce se întâmplă. Am aflat câteva lucruri care sunt diferite față de ce s-a întâmplat anul trecut în România. Persoanele care ajung la ATI ajung într-o stare mult mai gravă decât anul trecut. Faptul că ne testăm acasă, multe persoane nu-și iau medicația și ajung într-o situație mult mai gravă la ATI. Vă spun: trebuie să ascultăm ce spun medicii pentru că presiunea pe sistem este foarte mare. Este un sistem de sănătate care așa a fost construit în 30 de ani și nu-l putem schimba într-un an. De aceea era nevoie de aceste măsuri. Am cerut soluții de la specialiști. Trebuie să știm cu toții că singura soluție ca să ieșim din pandemie este vaccinarea. Tot ceea ce facem este să reducem răspândirea bolii pentru a ne putea vaccina. Am luat această decizie pentru că sunt măsuri care ne ajută pe termen scurt, o lună, două, să accelerăm campania de vaccinare, după aceea vom vedea că lucrurile se vor schimba. Nu discutăm decât de o zi în care au fost aplicate aceste măsuri. În același timp, vreau să vă aduc înainte prin care putem face decalarea programului de muncă, pentru a nu aglomera transportul în comun.

Un singur lucru cer de la cetățenii României: să respectăm legea. Manifestările fac parte dintr-o democrație puternică, o democrație consolidată”, a explicat Florin Cîțu.

Întrebat dacă vor rămâne în vigoare măsurile, Florin Cîțu a declarat: „Repet, a fost o decizie pe care am luat-o având aceste elmente pentru că ceea ce aveam noi nu mai oprea răspândirea coronavirului. Era clar că trebuia să venim cu măsuri suplimentare. România încă păstrează cele mai relaxate măsuri din Europa. Avem nevoie de oameni sănătoși, de o economie puternică și invers: de o economie puternică pentru a avea oameni sănătoși. Lucrurile merg mână în mână”.