„În ședința de Guvern am avut mai multe acte normative importante. Am aprobat sumele pentru a plăti o lună în plus minerilor din Vale Jiului. Am avut o discuție pe PNRR. Eu am săptămânal discuții și voiam să mă asigur că miniștrii au pus la punct partea tehnică și putem depune cât mai curând”, a spus Florin Cîțu.

Întrebat dacă vor mai fi relaxări dacă nu se îndeplinește ținta de cinci milioane de vaccinați, Florin Cîțu a răspuns: Vor fi relaxări la 1 iunie”.