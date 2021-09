„Premierul Cîțu mi-a propus să rămân ministru și am refuzat, ceea ce confirmă și el.

Nu este un secret, am mai spus-o: am lucrat efectiv la PNRR și am reușit să îl agreez cu Comisia Europeană chiar până în ultima clipă. Mai exact, până cu câteva ore înainte ca demisiile noastre, ale miniștrilor USR PLUS, să ajungă în Monitorul Oficial.