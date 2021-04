Premierul Florin Cîţu a declarat, joi, după şedinţa de Guvern, că "există toate premisele" ca până duminică să se ajungă la "ţinta" pe termen scurt de 1.600 de paturi de Terapie Intensivă "şi după aceea se fac planuri de a merge către 1.800".

Șeful Guvernului spune că le-a spus reprezentanților DSP că în perioada următoare este nevoie de un efort suplimentar și i-a îndemnat să vadă în spitale unde se pot găsi spaţii, menționând că „se rezolvă şi problema personalului", prin organizarea de concursuri.

Florin Cîţu a anunțat că aceasta este concluzia întâlnirii online din prima parte a zilei cu toţi directorii Direcţiilor de Sănătate Publică din România.

„M-am asigurat şi am avut discuţia despre Terapie Intensivă, despre numărul paturilor din Terapie Intensivă şi am spus foarte clar că da, ţinta pe termen scurt era de 1.600 de paturi. În acelaşi timp, este clar că în perioada următoare, în următoarele două săptămâni, este nevoie de un efort suplimentar, sunt alături de toate DSP-urile din România, le-am îndemnat să meargă să caute, să vorbească în spitale, să vadă unde unde putem să găsim spaţii, câteva soluţii au fost prezentate astăzi, dar am spus că este nevoie de un efort comun pentru a trece peste această perioadă", a explicat Florin Cîțu.

Premierul spune că până duminică, 18 aprilie, s-ar putea atinge "ţinta" de 1.600 de paturi ATI.

„Până duminică există toate premisele să ajungem la această ţintă de 1.600 de paturi (la ATI - n.r.) şi după aceea se fac planuri de a merge către 1.800, este o luptă pe care o ducem în fiecare zi, înţeleg că se rezolvă şi problema personalului prin organizarea de concursuri. Voi monitoriza situaţia şi voi merge şi la şedinţele CNCCI, voi sta aproape de sistemul sanitar în această perioadă şi voi susţine toate eforturile acestui sistem", a precizat Florin Cîțu.