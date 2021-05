„Astăzi avem o zi specială, așa cum v-am promis - membrii Guvernului au ieșit în stradă, au venit alături de oameni, pentru a promova campania de vaccinare. Până acum arată foarte bine. Am văzut câteva dintre acțiunile colegilor mei din guvern și arată foarte bine. Trebuie să accelerăm campania de vaccinare.

Astăzi avem un progres, am eliminat obligativitatea portului măștii în spațiul public sau în spații deschise în zone neaglomerate tocmai pentru că am avut o campanie de vaccinare care a mers foarte bine, o campanie de vaccinare care s-a văzut într-o rată de pozitivare în scădere şi de aceea am luat aceste măsuri.

Avem multe măsuri de luat în perioada următoare, toate depind de campania de vaccinare. Cu cât accelerăm campania de vaccinare, e singura soluție de a scăpa de pandemie, cu atât putem să luăm aceste măsuri mai repede.

Îi felicit pe colegii mei pentru ceea ce au făcut astăzi. Îmi pare bine că au ieșit și eu sper că este prima acțiune dintr-un lung șir de acțiuni pe care îl vor face în perioada următoare de promovare a campaniei de vaccinare.

Este o campanie de vaccinare asumată de întreg Guvernul, este o campanie de vaccinare pentru viață, pentru români, veţi mai vedea câteva acțiuni pe care le vom face în perioada următoare de la guvern, dar avem nevoie și de susţinerea societăţii şi îmi pare bine, am văzut astăzi oameni care sunt fericiţi, sunt foarte binevoitori și vor să vină să se vaccineze ca să trecem mai repede peste această pandemie. Cu cât ne vaccinăm mai repede - și avem dozele să ne vaccinăm foarte repede -, cu atât vom învinge mai repede această pandemie. Doar împreună învingem pandemia”, a declarat Florin Cîțu, după vizita la Centrul de vaccinare de la Circul Metropolitan București.

Întrebat despre atingerea țintei de 5 milioane de români vaccinați în iunie, premierul spune că Guvernul va face totul pentru acest lucru: „Haideţi să vedem atunci. Noi facem totul pentru a atinge aceste cifre şi, până la urmă, cu cât inaintăm şi cu cât suntem mai aproape de 30% (...), pentru că 5 milioane înseamnă 30%, cu atât pandemia este lăsată în urmă. Pe noi asta ne interesează: să avansăm, să mergem cât rapid cu campania de vaccinare. Vom vedea la 1 iunie”.

Florin Cîțu mai spune că „a mers bine campania de vaccinare” și că Guvernul pregătește și alte acțiuni pentru a impulsiona venirea la imunizare.

„Ţinta sau campania de vaccinare are un scop clar: să scăpăm de pandemie. Avem aceste borne, acest ținte tocmai pentru a da predictibilitate campaniei de vaccinare. Vrem de la 1 iunie să venim cu alte măsuri și, am spus, acestea sunt câteva lucruri pe care le luăm în calcul la 1 iunie. Am luat deja câteva măsuri înainte să ajungem la 1 iunie tocmai pentru că această campanie de vaccinare a mers mai bine decât ne așteptam. Împreună cu echipa CNCAV și ceilalți, și Ministerul Sănătății, ne gândim la măsuri pe care să le luăm în perioada următoare pentru a impulsiona campania de vaccinare. Una dintre ele este astăzi, în care toți membrii Guvernului au ieșit în stradă pentru a susţine campania de vaccinare. Sunt sigur că vor ieşi toţi miniştrii până la finalul zilei. Vom avea şi săptămâna viitoare altele”, a explicat Florin Cîțu.

Florin Cîțu a anunțat și că vor fi luate măsuri de relaxare noi în luna iunie.

„Săptămâna viitoare vom prezenta măsurile cu care vom intra de la 1 iunie. Vom avea mai multe date şi le vom prezenta pe cele pe care le vom lua de la 1 iunie, dar hotărârea CNSU aprobată săptămâna trecută arată clar direcţia în care mergem”, a mai adăugat premierul.

Guvernul a inițiat sâmbătă, 22 mai, un adevărat maraton al vaccinării prin participarea miniștrilor la mai multe evenimente, vizite la centre de vaccinare în toată țara.