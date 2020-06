Florin Cîțu avertizează: "Orice decizie proastă luată astăzi va avea consecințe negative pe viitor!"

"Nu a existat intentia PSD de a creste pensiile cu 40% in acest an. E important ca romanii sa stie cat de ipocriti sunt cei de la PSD. Tot ceea ce ei critica astazi, deja pregatisera si negociasera. Voi prezenta si zilele urmatoare acest document care a ajuns la Ministerul de Finante. (...) Sunt analize, documente ce sunt puse la dispozitie pentru a arata ca Guvernul PSD incerca (...) doar ca sa aiba acces la finantare. Ei stiau clar in ce situatie ne aflam. Desi era crestere economica, ei stiau clar ca nu-si permit (cresterile de pensii si alocatii -n.r.). Toate aceste documente arata acest lucru, dar si ca stiau de la inceptutul anului si ca defictul bugetar va fi de 4%", a afirmat, astazi, Citu, intr-o interventie telefonica la Realitatea Plus, referindu-se la un documente care vine in urma unor negocieri pe care fostul guvern PSD le-ar fi purtat cu o instititutie internationala.

In ceea ce priveste majorarea pensiilor, ministrul Finatelor a reiterat faptul ca o decizie in acest sens va fi luata "dupa ce vom avea o imagine foarte clara a situatiei economice dupa primele 6 luni de zile". "Apoi voi face o analiza si o voi prezenta colegilor din Guvern", a spus Florin Citu, subliniind ca, in urma estimarilor facute, cel mai probabil se va ramane la acel procent de 10% deja avansat in spatiul public.

"Suntem in mijlocul, nu inainte, nu dupa, celei mai mare crize economice globale. Cu un efort extrordinar am reusit sa platim salariile si pensiile, de aceea nu trebuie sa scoatem din context discutia cresterii pensiilor. Trebuie facuta o reevaluare a tutruror cheltuielilor", a declarat ministrul, mentionand ca in perioada urmatoare guvernantii se vor concentra pe investitii.

In ceea ce priveste dublarea alocatiilor copiilor, el a recunoscut ca aici lucrurile sunt mai complicate: "Si alocatiile, si pensiile au trecut prin Parlament fara o sursa de finantare. Decizia este una politica. Este clar ca vrem sa ajutam pe toata lumea. Stim ca este un moment dificil. Orice decizie proasta luata azi va avea consecinte negative pe viitor! Romania are deficit bugetar, ne imprumutam, din pacte, si nu doar noi, toata Europa o face, Polonia. Am reusit sa pastram o decenta a imprumuturilor si sa avem si o crestere economica, de aceea vrem sa crestem cheltuielile cu investitii".

In ceea ce priveste cheltuielile avute cu plata somajului tehnic, Citu a spus ca autoritatile au supraestimat numarul persoanelor care urmau sa intre in smoaj tehnic.

"Acolo avem un plus, dar in acelasi timp ma uit si la ce s-a intamplat dupa ce s-a terminat starea de urgenta. Cat de rapid se revine la normalitate si oamenii se intorc la munca. Acesta este un indicator foarte bun. E adevarat ca economia trece printr-un moment dificil: aprilie, mai au fost luni inchise. Gradual s-a facut redeschierea. Revenirea e, deci, din trimestrul trei", a aratat liberalul.

Ministrul a vorbit si despre reorganizarea institutiei pe care o conduce, promisa de PNL la preluarea mandatului. "Am promis romanilor ca vom face o reforma in aparatul public. Nu am facut-o in starea de urgenta, dar promisiunea noastra ramane in picioare pentru a avea un aparat suplu, eficient si modern. Depesedizarea, reorganizarea merge mai departe. Oamenii cu dosare penale nu trebuie sa conduca directii in ministere", a conchis Florin Citu.