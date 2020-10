Florin Cîțu acuză PSD de minciună și manipulare când cere guvernului să prezinte bugetul de anul viitor

Florin Cîțu i-a acuzat pe social-democrați de ”minciună și manipulare” atunci când cer public guvernului să prezinte bugetul de anul viitor pentru a demonstra că nu are în plan majorarea taxelor. Explicația este simplă: potrivit legii finanțelor publice, modificată chiar de social-democrați, în an electoral bugetul trebuie prezentat de noul guvern, după învestire, a transmis ministrul de Finanțe, miercuri seară, în emisiunea ”Legile Puterii” de la Realitatea Plus.

