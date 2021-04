„Am constituit un grup de lucru din membri INSP, STS și așa mai departe, care se vor apleca asupra acestei probleme și vor vedea exact dacă sunt discrepanțe între cele două platforme. Am constituit acest grup de lucru exact în acest sens, pentru a vedea situația reală dacă există vreo diferență sau nu. Nu știam dinainte, am aflat odată cu dumneavoastră, de asta am făcut acest grup de lucru, pentru a elimina orice dubiu din spațiul public”, a spus Florin Cîțu, luni seara, la un post TV.

Întrebat dacă ar fi fost normal ca Vlad Voiculescu să-i spună de problemă de când a constatat-o, premierul a răspuns: „Nu mai are sens să discutăm despre asta acum. Vom vedea care sunt rezultatele. Eu nu cred că există astfel de diferențe așa de mari. Noi am folosit și anul trecut aceste informări”.

Referitor la modul în care a fost înființată comisia de anchetă de la Ministerul Sănătății în timpul fostului ministru Vlad Voiculescu, Florin Cîțu a spus: „Acum arată ca un fals în acte, ca un document care a fost creat după. Acolo sunt mai multe lucruri, le investigăm pe toate”.

Din componența comisiei fac parte 7 persoane, reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Institutului Național al Sănătății, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și Departamentul pentru Situații de Urgență, precum și un reprezentant al Serciviului de Telecomunicații Speciale.

Printre atribuțiile Comisiei se numără identificarea regulilor de raportare existente în practica curentă privind decesele prin COVID-19 și a responsabilităților instituțiilor implicate, precum și identificarea potențialelor neconformități, corectarea lor și formularea de recomandări de măsuri pentru îmbunătățire a procesului de raportare și a calității datelor.

De asemenea, membrii comisiei trebuie să realizeze analiza procesului si a conținutului raportarilor curente din bazele de date actuale privind decesele prin COVID-19 și să identifice corespondența dintre bazele de date actuale privind decesele prin COVID-19.