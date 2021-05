A fost razie de amploare noaptea trecută în Capitală. Polițiștii au oprit zeci de mașini pentru a găsi șoferii care conduceau sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. În timpul controlului, băiatul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani a fost oprit și condus la INML pentru a i se recolta probe biologice. Rezultatul a dovedit că acesta consumase droguri. Tânărul de 23 de ani a făcut circ când a fost luat la întrebări de jurnaliști.

Dialog halucinant al fiului celor de la Clejani cu jurnaliștii:

"(Reporter: Ce parere crezi ca o sa aiba mama ta?) De ce? (R: Ca ai ajuns la INML?) Mama mea știe că sunt pui de șmecher, mama mea e șmecheră. Tu nu esti in calitate, n-ai haina de stat sa ma intrebi tu. Asa ca nu ma mai intreba tu si intreaba-ma ceva normal! Scuze! Daca nu pleaca! Deci, v-am lăsat fără cuvinte. (R: Cum a fost sa stai o luna si jum la o clinica de dezintoxicare in Spania?) Stii tu ca am stat o luna jumatate? Cine ti-a dat informatia asta? (R: Am citit in presa) Asa ai citit? N-ai citit o luna? (R: Nu, o luna si jumatate) Pai pot sa zic doar ca esti chiara si nu stii sa citesti. Am stat o luna undeva unde platesti 20 de mii, numai in piscine, numai in calarit, numai in yoga, numai in psihologie; Scuze ca vorbesc asa dar mi se pare ca esti prost informatata. (R: Ai studiat acolo si efectul psihedelicelor?) Stiu tot ce inseamna droguri. Cum sa nu! Pierdeam la Cazinou sute de mii de eruo din cauza la alcool, ca idee; Nu era normal sa vad ce se intampla cu mine? Voi n-ati face la fel?

Ce e asa tabu drogurile astea? Ca se drogheaza toata Romania! Nu stau s aspun ca poate si copiii vostri poate se drogheaza".