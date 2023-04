Dan Diaconescu a încercat să cumpere virginitatea unei fete cu câteva sute de lei, însă planul său a fost dat peste cap chiar de minora cu care întreținea deja relații sexuale.

Dan Diaconescu: Te-ai interesat și tu de ce te-am rugat aseară?

T.A: O să mă interesez, o să vorbesc cu o prietenă.

Dan Diaconescu: Dar știi tu că mai e sau ce?

T.A: Dar tu vrei virgină, virgină?

Dan Diaconescu: Normal, ce înseamnă, virgină doar pe jumătate sau ce?

T.A: Am o fată, dar are 15 ani.

Dan Diaconescu: Păi da...legal, știi cum se zice.

T.A: 16,17...ei, da. (....)

Dan Diaconescu: Păi și unde trăiește?

T.A: În Techirghiol, are vreo 16 ani. Ce mi-e 16, ce mi-e 17?

Dan Diaconescu: Știu, mă, dar să facem cunoștință cu ea întâi, nu vrei?

T.A: Păi hai vino în seara asta la mine să vorbim.

Dan Diaconescu: Păi și poți să o aduci și pe ea?

Una dintre gemene, împreună cu alți prieteni au pus la cale un plan prin care voiau să îl șantajeze pe fostul prezentator de televiziune. Fata l-a păcălit pe Dan Diaconescu și l-a chemat într-un apartament unde urma să o cunoască pe minora pe care urma să o plătească. Înainte ca Dan Diaconescu să ajungă în aparatment unul dintre băieți a ascuns un telefon cu care urma să înregistreze discuțiile, iar alte două persoane s-au ascuns în dulap pentru a urmări ce se întâmplă.

Potrivit martorei, la un moment dat, T. s-a ridicat și s-a dus la bucătărie pentru a aduce pahare pentru șampania pe care o adusese numitul Dan Diaconescu , timp în care acesta s-a apropiat mai mult de minoră și când T. a revenit, l-a chemat în dormitor, pentru a discuta detaliile legate de prețul virginității acesteia, dar ulterior momentului în care cei doi au intrat în dormitor, martora a ieșit din casă fără să mai anunțe pe nimeni, iar apoi T. i-a spus numitului Dan Diaconescu că acesta a fost chemată de bunica sa.

Ulterior, unul dintre prietenii fetelor i-a trimis lui Dan Diaconescu toate înregistrările cu el când întreținea relații sexuale cu fetele și fragmente din conversații și i-a spus că dacă nu îi va da o anumită sumă de bani va face totul public. Dan Diaconescu a apelat la un procuror care l-a sunat pe prietenul fetelor, cu care s-a întâlnit ulterior.

Pe bancheta din spate a respectivului autoturism se afla echipament de interceptare și înregistrare audio video, din cum s-a exprimat S. M. și tot de la acesta a înțeles că M. l-a plimbat cu mașina prin oraș, ocazie cu care i-a explicat că nu este bine ce face și dacă aveau nevoie de bani, să îi ceară acestuia, că îi va ajuta și nu este nevoie să apeleze la șantaj, ci puteau să ceară frumos. Atunci, M. i-a remis lui S. M. suma de 2500 lei.

Ulterior, băiatul i-a mai cerut procurorului câteva sute de lei, iar apoi nu au mai discutat deloc.