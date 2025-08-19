Laura Dronca, fostă Bîlcea, a fost arestată preventiv pe 9 aprilie și încarcerată în Penitenciarul Arad, după ce polițiștii au semnalat că și-a distrus brățara de monitorizare electronică. Tot marți, ICCJ va judeca și contestațiile celor doi presupuşi complici ai ei, Bulbuc Sebastian Ilie și Horodincă Adrian Bogdan, aflați și ei în arest preventiv.

De la control judiciar la arest preventiv

Pe 9 aprilie, ICCJ a admis contestația Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara împotriva unei decizii anterioare a Curții de Apel Timișoara – Secția Penală, din 1 aprilie 2025, în dosarul Laurei Dronca. Judecătorii au acceptat astfel solicitarea polițiștilor de înlocuire a controlului judiciar cu arestul preventiv.

Incidentul care a declanșat măsura arestului a avut loc pe 30 martie, când polițiștii au descoperit că sistemul electronic de monitorizare al Laurei Dronca fusese distrus cu o șurubelniță. Femeia de 44 de ani a fost reținută pentru 24 de ore, iar inițial, pe 1 aprilie, magistrații Curții de Apel Timișoara au menținut-o sub control judiciar, la domiciliul soțului său din Dezna, Arad.

Trimiterea în judecată

Pe 28 martie, Laura Dronca și cei doi presupuşi complici ai săi au fost trimiși în judecată. Sebastian Ilie Bulbuc și Adrian Bogdan Horodincă sunt acuzați de omor calificat, distrugere și nerespectarea regimului materiilor explozive, în timp ce Laura Oana Dronca este acuzată de instigare la omor calificat în varianta violenței în familie, instigare la distrugere și instigare la nerespectarea regimului materiilor explozive.

Potrivit anchetatorilor, în mai 2021, la instigarea Laurei Bîlcea, cei doi inculpați au procurat un mecanism de detonare pentru un dispozitiv exploziv improvizat, controlat prin telefon mobil. La 28 mai 2021, bomba a fost plasată în mașina lui Ioan Crișan și detonată a doua zi, în parcarea unui magazin din cartierul Vlaicu, Arad. Victima a murit, iar autoturismul a fost complet distrus.

Moartea lui Ioan Crișan

Ioan Crișan a decedat pe 29 mai 2021, după ce explozia a provocat arsuri grave și insuficiență respiratorie acută. Medicii legiști au arătat că inhalarea gazelor de explozie a cauzat edem glotic și blocarea căilor respiratorii.

Peste 400 de persoane au fost audiate, au fost efectuate percheziții și 18 expertize balistice, fizico-chimice, traseologice și genetice. Ancheta nu a relevat implicarea victimei în activități de crimă organizată sau vulnerabilități economice care să justifice violența extremă.