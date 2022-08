„Noi avem un grup pentru fiecare grupă de sportive. Ieri, la ora 15, am dat anunțul, ca de obicei, că facem antrenamentul la ora 19. Prima care a confirmat, bineînțeles, a fost Silvia. Trebuia să fie pe teren, iubea foarte mult tenisul și am aflat de la tatăl altui copil din grupă că ea nu va mai veni la tenis. Este o nenorocire și îmi este foarte greu să vorbesc de așa ceva. Nu îmi vine să cred. Era o fetiță foarte cuminte, foarte talentată, nu va mai călca pe aceste terenuri de tenis. Avea toată viața înainte, iubea foarte mult tenisul. Chiar săptămâna trecută, tatăl ei insista să facă în plus pentru că își dorea foarte mult să faca tenis de performanță”, a precizat, pentru Realitatea PLUS, antrenorul de tenis al Silviei.

Măcelul a avut loc în două case diferite, situate una peste drum de cealaltă. Criminalul ar fi dormit cu părinţii şi cu fratele său, într-una dintre case. În cealaltă casă dormeau mama, fetiţa de 6 ani şi soţul femeii.

În cursul nopţii, agresorul şi-ar fi omorât părinţii şi fratele, iar dimineața, după ce a plecat cumnatul său de acasă, a intrat în a doua casă, peste sora şi nepoata lui, pe care le-a ucis cu sălbăticie.

Descoperirea șocantă a fost făcută de tatăl fetiței de 6 ani când abia se întorsese de la serviciu. Bărbatul în vârstă de 48 de ani, medic la un spital militar, și-a găsit toată familia fără suflare: soția lui, fetița lor, cumnatul și cei doi socri.

Alertați de țipete, vecinii au ieșit și ei speriați din case. Imaginea de la fața locului i-a îngrozit pe toți.

După ce și-a măcelărit propria familie, bărbatul de 53 de ani a fugit de la locul faptei. El a fost găsit de jandarmi în grădina casei în timp ce încerca să-și ia viața.

Suspectul avea mai multe răni, iar după ce a primit îngrijiri medicale, individul le-a declarat polițiștilor că a premeditat demult să comită aceste fapte.

Criminalul era cunoscut cu probleme psihice, figura în evidența primăriei din localitate din 2006, dar niciodată nu a fost internat într-un spital de specialitate.

Medicii legiști au terminat autopsia și spun că toți cei cinci au fost loviți cu un corp dur în zona capului. Primele indicii arată că victimele nu s-au împotrivit, semn că au fost luate prin surprindere.