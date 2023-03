Președintele chinez Xi Jinping și Vladimir Putin din Rusia au purtat discuții unu-la-unu, luni, la Moscova înainte de a lua masa cu anturajul lor de oficiali, relatează Click.ro care citează The Telegraph.

După o lungă discuție privind relațiile dintre cele două țări și „prietenia lor fără limite”, cei doi șefi de stat s-au așezat la masă.

Pește prins în Marea Neagră, la căprioară, sorbet de rodie și pavlova, sunt o parte dintre felurile servite celor doi șefi de stat.

Meniul a inceput cu un blini cu prepeliță și ciuperci. Blini este o clătită tradițională est-europeană, făcută fie din făină de hrișcă, fie din grâu.

Se pare că blini-ul este o alegere frecventă pentru bucătăria Kremlinului pentru că apare permanent în meniul evenimentelor de stat, scrie si Daily Mail.

A urmat o supă de pește sterlet. Micul sturion este un alt favorit al rușilor, pescuit din Marea Neagră și râurile Siberiei. Peștele este cunoscut pentru carnea sa fragedă, fiind remarcat frecvent ca cel mai bun producător de caviar.

De-a lungul timpului s-a spus că sterletul ar fi fost favoritul țarului din secolul al XVI-lea Ivan cel Groaznic. Potrivit presei internaționale, peștele a fost pregătit să arate ca și cum ar fi un dragon sau o pasăre cu aripi uriașe.

A urmat apoi un sorbet de rodie pentru răcorirea gurii după peștele „dragon”. Felul de mâncare congelat este în general făcut din lămâie și mentă.

Iar un alt fel de mâncare foarte apreciat a fost friptura de căprioară cu sos de cireșe.

Având în vedere speculațiile cu privire la sănătatea lui Vladimir Putin, este posibil ca Kremlinul să fi ales să elimine carnea roșie din meniu în favoarea unui meniu mai sănătos, plin de omega-3.

Nelma - un pește alb uriaș arctic - este un alt favorit al rușilor. Peștele argintiu care poate cântări până la 27 kg are o pulpă densă și poate fi destul de gras. S-a servit cu o garnitura de legume.

La desert a fost serivită o Pavlova, un tort ușor cu spumă și bogat în fructe, iar ca băutură au fost alese două feluri de vin de la crama rusă Divnomorskoye Estate, vintage 2020, „East Slope” și „West Slope”. Din câte se pare, strugurii au fost culeși din podgoria de lângă palatul lui Vladimir Putin.

Menu for Xi-Putin state banquet, for those of you who are interested in this type of thing: Far Eastern fruits de mer, quail blinis, sturgeon soup, Siberian white salmon, deer in cherry sauce. Washed down with plonk from the vineyard behind Putin’s billion dollar Black Sea palace pic.twitter.com/h6ul069JkY