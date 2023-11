Pentru multi fermieri, seceta din ultima perioada a insemnat ca nu si-au mai putut hrani animalele, motiv pentru care au ales sa le vanda. Unii dintre ei - spun reprezentantii asociatiilor de fermieri - au ales chiar sa vanda catre creditori, astfel incat sa evite din start scenariul de a ajunge in imposibilitate de plata.



Este și cazul unui fermier din Constanța. Din cele 270 de animale pe care le creștea, Gheorghe Lămureanu a păstrat doar patru, pentru a produce necesarul de lapte și brânză pentru familie și lucrătorii săi din fermă. Pe restul le-a vândut pentru că nu și-a mai permis să le hrănească.



Iar acesta nu este un caz singular.



"Am avut un fermier care a vandut 50 de bovine tot din aceasta cauza pentru ca a avut probleme cu seceta, adica nu a avut productii bune.

Din 2020 si pana in prezent pe nimeni nu a interesat aceste probleme. Poate se vrea ca fermele sa fie vandute cu suprafete foarte mari catre fonduri de investitii", a precizat Valentin Popa, prim-vicepreședinte Asociația Forța Fermierilor.



Probleme nu sunt doar la crescătorii de animale. Dezastru este și la legume. România a stabilit un record cumplit: am importat roșii din afara UE de peste 100 de milioane de euro intr-un an.

"S-au irosit 500 de milioane de euro in "Programul Tomata", fara sa construiasca un metru in plus de solar", spune un legumicultor.





Cel mai mare furnizor de roșii pentru țara noastră este Turcia.