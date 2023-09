Gica Butunoi are 100 de ani și a ajuns la Spitalul Județean Galați, în urma unui accident casnic. Medicii i-au pus diagnosticul de fractură de femur și au decis că trebuie operată, o intervenție chirurgicală destul de dificilă, având în vedere vârsta femeii, scrie adevarul.ro.

„Am ieșit din baie, m-am împiedicat și mi-am rupt piciorul. Așa am ajuns la spital”, a povestit femeia.

Operația a fost un succes, iar medicii au descoperit că, în ciuda vârstei înaintate, pacienta are o stare de sănătate bună, „nu are osteoporoză şi are oasele neconforme vârstei”

„În secţia Clinică Ortopedie şi traumatologie a fost internată din 11.09.2023 o pacientă în vârstă de 100 de ani, împliniţi în data de 06.09.2023, cu diagnosticul fractură femur stâng în urma unui accident casnic. Pacienta a fost operată efectuându-se osteosinteza, fixarea fracturii cu placă specială şi şuruburi. În prezent, are o stare generală foarte bună şi va fi externată la domiciliu, urmând perioada de recuperare. De remarcat în cazul acestei paciente este că are o stare foarte bună, faptul că nu are osteoporoză şi are oasele neconforme vârstei. Pacienţii de această vârstă se întâlnesc foarte rar în evidenţele unităţii şi trăim un sentiment de satisfacţie şi bucurie astăzi, când pacienta părăseşte spitalul", susține dr. Cristian Onișor, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Galați.