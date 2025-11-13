„Am dat să trag de perete cumva și am încercat să o trag și de picioare, dar nu am reușit nimic. Am reușit să ies singur cu ajutorul cuiva care m-a tras de mână și, durerea a început când am ieșit, pe moment nu am simțit nimic la mână, după aceea în ambulanță.

Nu a fost o operație, mai mult un CT și mi-au ținut mâna în ortea și în farf, și am sternul fracturat. Recuperarea durează cam un an și ceva.”, a spus fratele Mirelei.

„Am formulat noi o cerere prin care trebuie expertizat un punct de vedere medico-legal, mama făcuse deja demersurile înainte, doar că într-o procedură penală trebuie să avem o ordonanță emisă de procurori pentru a fi expertizată la medicina legală, autoritățile au dat cu stângul în dreptul, ne-am povestit între noi momentul în care s-a petrecut explozia și momentul în care au aflat dacă fata mai este în viață sau nu, e inadmisibil să stai aproape 12 ore fără să-ți spună absolut nimic”, a declarat avocatul Adrian Cuculis.

„Dacă ți se spune după 11 ore unde îți este copilul, mă cenem cum credeți că m-am simțit?

Au scos-o seară la 7 jumate când m-am întors eu de la Grigore.

Până la 2 ziua am fost întrebată doar dacă vreau să beau apă, nu mi-a spus nimeni că nu poate să o scoată de acolo.”, a transmis mama Mirelei.

„Eu (n.r. fratele Mirelei) a strigat peste tot după toți pompierii, jandarmi, știri și peste că e acolo, a indicat exact unde este, dar nu s-a dus nimeni”, a completat fratele.