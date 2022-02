Primarul Marcel Vancu spune că facturile au explodat din luna noiembrie a anului trecut. Când a schimbat furnizorul, situația s-a agravat.

"Probleme au aparut in luna noiembrie, cand am primit o factura de vreo 45.000 de lei si mi-am pus primele semne de intrebare. Am luat legatura cu furnizorul, el mi-a spus ca s-au scumpit tarifele la energie. În luna decembrie a venit o alta factura de 62.000 de lei care m-a si determinat sa idetific un alt furnizor. Am primit aceasta factura care e aferenta lunii decembrie si e de 520.000 de lei", a afirmat edilul.

Edilul susține că astfel de greșeli sunt o rea intenție a furnizorilor.

"Si daca ar fi consumurile reale, ei mi au calculat pe un an jumate tarifele aferente ultimelor 3 luni, deci se vede din avion o rea intentie a furnizorilor", arata primarul.

Specialiștii din domeniul energiei spun că aceste creșteri sunt nejustificate.

"Daca in 2020, la preturile de atunci ale gazului natural, ale energiei, puteam sa spunem ca o sa avem crestere de 7%, ne gasim acum intr-o psihoza de cresteri care nu se justifica de cele mai multe ori", spune Ionut Purcia, expert in energie.

Primarul localității Tulgheș a contestat factura și speră ca situaţia să se rezolve rapid.