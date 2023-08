Conducerea Ministerului Sănătății este în legătură permanentă cu toți managerii de spitale din București și 12 instituții sunt deja pregătite să primească pacienți, a transmis Ministerul Sănătății.

În spitale s-a declașat planul alb de interventie, care se activeaza in caz de catastrofa și este echivalentul planului roșu al ISU. Planul alb prevede că medicii și cadrele sanitare care nu sunt în tură sunt chemate de acasă, dar și cine devine responsabil de trierea pacientilor care urmeaza sa fie adusi in spital.

Fiecare unitate medicala are obligatia, prin lege, sa detina un asemenea pe plan, pe care sa il aplice in caz de evenimente cu victime multiple. In fapt, in 2016, Ministerul Sanatatii a transmis catre spitale un ghid prin care un astfel de plan sa fie completat, pentru ca ajutorul acordat victimelor sa fie unul coordonat.

Premierul Marcel Ciolacu a ajuns, sâmbătă seara, la Celula de criză instituită la Ministerul Afacerilor Interne în urma exploziei de la Crevedia.