Expert în sănătate publică: Valea Prahovei, mai periculoasă decât litoralul. Riscul de infectare, URIAȘ

Acesta spune ca, din cauza nivelului ridicat de infectare, oamenii nu vor mai ajunge sa beneficieze de servicii medicale si multi si-ar putea pierde viata in afara spitalelor, pentru ca nu vor mai fi paturi disponibile la Terapie Intensiva, noteaza ziare.com.

"Daca pe litoral, oamenii petreceau foarte mult timp afara sau in spatii inchise, dar cu usile deschise si in sistem de ventilatie, acum vor petrece mult timp inauntru, iar riscul de infectie este extrem de mare, mai ales daca exista aglomeratie. O masura responsabila ar fi, in acest moment, interzicerea oricaror manifestari de grup. Iar aici ma refer si la statiunile de munte si partii, acestea nu ar trebui sa aiba activitate", spune expertul in sanatate publica Razvan Chereches.