Francisc Tobă a precizat că rechizitoriul din dosar a fost declarat nul, din lipsă de probe, atât de Curtea de Apel Militară, cât și de Laura Codruța Kovesi, printr-o ordonanță. Acesta a declarat că pe 23 decembrie 1989 a fost trimis să apere Spitalul Județean Sibiu, în care se trăgea, reușind să restabilească liniștea.

”În prima legislatură, din 1992-1996, am fost deputat de Sibiu. La doi ani de la Revoluție, oricine putea să conteste depunerea candidaturii mele. Nimeni nu a făcut nicio contestație. Patru ani am fost deputat, în 1998 s-a început fabricarea unor dosare care au fost total lipsite de temei faptic.

În urma derulării procesului juridic, în 2004, Curtea de Apel Militară, prin hotărâre definitivă, a constatat că rechizitoriul nu este susținut de probe, iar în 2010, doamna Kovesi, printr-o ordonanță, a demonstrat nulitatea absolută a rechizitoriului în ceea ce mă privește.

Pe 23 decembrie, am primit ordin să apăr Spitalul Județean în care se trăgea de nu se puteau face operații. M-am dus acolo la ordinul Frontului de atunci. De când am preluat spitalul, nu s-a mai întâmplat nimic. Am dovezi și comunicate de presă semnate de Asociațiile de Revoluționari Sibiu. Nu vi se pare ciudat că nimeni de acolo nu a făcut acuzații la adresa mea?! Erau cei mai în măsură pentru că o parte din revoluționari erau cu mine în spital.

Eu nu am avut niciodată nicio misiune în Spitalul Militar. Eu am fost în Spitalul Județean. În noaptea de 22 spre 23 decembrie eram în unitatea militară. În 23 decembrie, la prânz, m-am pus în mișcare spre Sibiu. Am prezentat inclusiv conducerii AUR extrase ale Ordinului de unitate care specifică acest lucru. Pe 23, lucrurile erau deja într-un fel încheiate din punct de vedere al confruntării. În condițiile în care conflictele dintre unitatea militară și Miliție s-au încheiat, eu nu am participat la schimburi de focuri”, a declarat deputatul.

Francisc Tobă este acuzat de tentativă de omor și complicitate la tratamente neomenoase. Potrivit presei, în 1989, împreună cu un coleg și mai mulți militari înarmați au intrat în Spitalul Județean din Sibiu, de unde au ridicat mai mulți pacienți răniți pe care i-au dus într-o sală de sport și i-au bătut. După 1989, Tobă a intrat în politică.

CUM A REVENIT ÎN POLITICĂ

”George Simion a venit la partidul Neamul Românesc și ne-a rugat să candidăm la poziția 1 în 4 județe și la poziția 1 pentru senator la Iași. Eu am fost rugat să candidez la Iași. Am declarat de mai multe ori până atunci că nu mă interesează să revin în politică, dar, sub presiunea timpului și dorind să aibă vizibilitate, am fost rugat de conducerea partidului meu să mă duc la Brașov. Eu nu am participat la discuția între Simion și conducerea partidului meu”, a mai povestit Tobă la Realitatea Plus.

