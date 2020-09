Exclusiv! Dan Tudorache: În sectorul 1, se renumără buletinele de vot la 9 secții. La patru am 380 mai multe decât procesele-verbale

”În momentul de față, la Biroul Electoral de Sector, se renumără voturile la 9 secții. La o secție unde s-au renumărat voturile, am peste 100 în plus față de cele care erau trecute în procesul-verbal, la a doua am 94, la a treia, 74, iar la a patra, 112”, a anunțat edilul.

Tudorache îi acuză pe cei din USR și pe candidata la Sectorul 1, Clotilde Armand, că refuză renumărarea voturilor tocmai pentru că ”știu ce-au făcut în secții”.

”Mă reclamă pe mine că am falsificat. Nici măcar nu știu ce reclamă, că am făcut tot felul de furăciuni, niște aberații. Ei spun că eu am furat, eu spun să numărăm voturile cetățenilor. Păi, dacă e bine, de ce faci scandal?! Țipă sus și tare că se fură, dar, când spun să renumărăm, să vedem că nu s-a făcut nicio ilegalitate, nu vor.

(...) Au furat. Punct. În loc să treacă la un partid sau la un candidat, le treceau în altă parte. Poate că s-a întâmplat acest lucru în câteva secții, nu zic că s-a întâmplat în toate.

A fost o conferință de presă când s-au prezentat procese-verbale semnate de toți reprezentanții secției în alb.

Au ieșit repede să facă scandal pentru a bloca acest lucru. Hoțul strigă hoții!”, a acuzat edilul din Sectorul 1.

Tudorache a precizat că, pentru ca solicitarea de renumărare a voturilor să fie aprobată, trebuie ca reprezentanții tuturor partidelor să fie de acord cu acest lucru.

”Când se va merge la B.E.C. și toți reprezentanții partidelor vor fi de acord, vor trece la renumărarea voturilor. Decizia va fi luată în Biroul Electoral de Municipiu. Un judecător va fi responsabil de această decizie. Dacă nu ai nimic de ascuns, de ce nu ești de acord cu renumărarea voturilor? Bătaia este la câteva sute de voturi. Gândiți-vă că au spus că se fură modificând procesele-verbale. La renumărarea voturilor, nu mai contează procesul-verbal”, a conchis edilul.