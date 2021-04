Într-o perioadă în care sistemul se luptă cu bilanțul negru al bolnavilor de COVID, pacienții cronici se simt abandonați. Ei nu cer să fie tratați cu prioritate, vor să aibă acces la medicamentele de care depind viețile lor.

„Eu am și o boală autoimună, o vasculită, si nu mi-a putut fi administrat in paralel si tratamentul si in Fundeni la Nefrologie si aici, și o perioada am stat fara tratament, timp in care nodulii de pe ficat mi s-au dublat si am avut emotii. Eu imi doresc foarte mult sa traiesc, am de la baiatul meu doi nepotei, de la fata mea o nepotica”, mărturisește Călina Glăița, de 58 de ani, reporterului Realitatea PLUS Ionela Arcanu.

Echipa Realitatea PLUS a filmat în exclusivitate camerele de la Institutul Oncologic folosite pentru depozitarea medicamentelor. Rafturile sunt aproape goale, însă managerul spitalului spune că săptămâna viitoare vor fi livrate citostaticele.

Managerul Institutului Oncologic București, Bogdan Tănase, a vorbit, în exclusivitate, pentru Realtiatea PLUS, despre criza cu care se confruntă pacienții și medicii, deopotrivă, de mai mult de o lună.

„Criza a fost rezultatul unei politici prost facute. Se intampla de un un an. O să facem o procedura de audit intern. La nivelul conducerii institutiei și la achiztiii... nu au dus o politica de achizitii buna”, spune managerul Bogdan Tănase.

Acesta a declarat că s-a făcut o sesizare către Ministerul Sănătății în acest sens, dar răspunsul se lasă așteptat.

„A fost un act facut, semnat de către mice ca director medical , medici, a fost depusa catre MS in noiembrie 2020. Raspunsul la petitie il asteptam si documentul merge pe traseul birocratic”, a precizat managerul Bogdan Tănase, adăugând că artunci era minsitru Vlad Voiculescu și că a discutat cu e despre problemă.

„Decizia lui a fost de neprelungire a conducerii trecute, fara audit”, a mai spus acesta.

Stocul de medicamente așteptat este valabil pentru o lună, însă doctorul Tănase dă asigurări că bolnavii cronici nu vor fi loviți de o altă criză.

Ruda unei paciente bolnave de cancer a povestit, pentru Realitatea PLUS, despre fricile prin care trec și bolnavii, dar și aparținătorii când medicamentele lipsesc, când tratamentele sunt incerte.

„Vă dați seama ce frica îi e, abia acum de luni incepe cu citostatice, am inteles ca nu sunt. O sa le aduca, o sa aprovizioneze spitalul, nu se stie si vedem in continuare ce o sa fie. Ce putem noi sa facem daca cei care au putere nu fac, noi ce sa facem?! Stăm, așteptăm și lăsăm capul!”, a spus cu amărăciune, echipei Realitatea PLUS, cumnata unei paciente care are nevoie de tratamentul cu citostatice.

Noul ministrul al Sănătății, Ioana Mihilă, a anunțat că cele 16 citostatice și alte trei medicamente adjuvante de care duce lipsă Institutul Oncologic București vor fi disponibile abia de săptămâna viitoare.