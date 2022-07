„Nici nu știam. Nu vreau să mă uit sau să-mi mai amintesc de orice care are numele acestui “om”. S-a făcut destul de râs. Poate dacă nu l-ar mai băga nimeni în seamă ar înțelege cât de penibil este.

A deschis o ordonanță să nu își ajute copilul. Personal a cerut stabilirea pensiei alimentare și a programului de vizită. Noi, familia, nu i-am cerut niciodată așa ceva. Putea să vină, în ultimii 2 ani, să și vadă copiii fără program stabilit de judecători. Sau putea să-i ajute fără să aștepte să unească judecătorii sumele. Este atât de jenant că îmi pare rău pentru tot ce am făcut pentru acest specimen. Iar eu nu am regrete în viața. Dar prin tot ce face dovedește cât de mic pricăjit și penibil este.

Probabil că fierbe că râde toată țara de el și că noi nu-l mai băgăm în seamă. Deci, simplu după ce singurel a deschis proces care este temporar pentru pensie și program de vizită, zic temporar pentru că la final de divorț va da copilului conform legii părțile din salariu … “omulețul mic din toate punctele de vedere “ “a amânat“ puțin cum a putut. Este jenant că avocatul Cavescu care-l reprezintă dă mesaje presei gen “victorie Reghecampf / am diminuat pensia“ și cere tuturor să scrie frunos despre el și Reghe. Așa jenant. Doamne!

Și eu sunt avocat dar aș intra în pământ să fac așa ceva :))). Practic ce nu a inteles Reghe și Cavescu este faptul că-l îl umilesc pe Bebeto … căci acești bani sunt ai lui … deci victoria lui Reghe este împotriva băiatului lui pe care se laudă că-l iubește de moare … cred că a uitat cum arată și dacă mai trăiește … penibil și jenant! Miciman …. Deci la ce a deschis și a făcut recurs iar avocățelului lui trimitea mesaje presei să-l laude sunt executați silit pe ce au stabilit judecătorii … asta a fost victoria lor.

PresA cred că trebuie să lase în negura astfel de oameni căci nu sunt exemple pentru societate. Cei ce-și umilesc și devalizează familiile fug cu averile muncite în ani … fură practic averile copiilor lor … se ascund prin păduri și apar cu un gen “aparte de femei “ … se mai și mândresc cu ele sunt penibili de la a la z. Dar cred că Arthur se simte bine când bărbații râd de el că a ajuns în sfârșit și el la acest gen de femei ultimul și a mai și închis ușa și a stins lumina :)))) “ JENANT!!! Eu râd de mă prăpădesc când primesc fotografiile și revăd video-ul cu Kamara și Caciuc.

Este hilar! Copiii lui Reghe râd în hohote. Prietenii la fel. E ok. Pentru el e ok. E învățat 🙂 face schimb de opinii la mesele unde se așează :))) ! Deci!! Acest omuleț numit Reghecampf pentru mine și copiii mei nu există. Este un minus infinit care și-a bătut joc de viața lui de munca noastră, de tot ce am.

Construit în atâția amar de ani! Vă pup și vă iubesc! Eu și copiii mei zburăm către zările albastre. Facem istorie cât trăim!”, a declarat Anamaria Prodan în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

În exclusivitate vă prezentăm și mesajul care stă ca dovadă că avocatul Cavescu dă mesaje presei prin care spune minciuni legate de salariul lui Reghe, în condițiile în care acesta este de 22.000 de euro în Azerbaijan. Avocatul încearcă să-și atribuie un succes mincinos.