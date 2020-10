EXCLUSIV Alexandru Rafila: Modelul suedez a funcționat pentru că nu sunt impuse regulile anti-Covid. Oamenii au încredere în autorități și le respectă

Președintele Societății Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, a vorbit, într-un interviu în exclusivitate luat de jurnalista Realitatea Plus Cristina Răduță, despre măsurile impuse de autoritățile din țara noastră pentru combaterea pandemiei și riscul de a ajunge în situația în care a fost regiunea italiană Lombardia în primul val. Vaccinul anti-Covid ar putea apărea la finalul anului sau la începutul lui 2021, dar acesta ar putea fi disponibil întregii populații cel mai devreme într-un an, a precizat Rafila. Despre modelul suedez, reprezentantul României la OMS a subliniat că a avut succes pentru că populația respectă regulile și are încredere în autorități.

