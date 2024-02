Nu-ti faci patul – scapi de acarieni

Stiai ca in patul tau sunt aproximativ 1,5 milioane de acarieni flamanzi care se hranesc cu celule de piele moarta si inoata in transpiratie? Iar daca inhalezi dejectiile lor poti face astm sau alte alergii? Vestea buna este ca daca nu-ti faci patul, lenjerie se va usca mai repede si acarierii vor muri deshidratati.

Esti lenes – Iti scade tensiunea arteriala

Stim cu totii cat de importante sunt exercitiile fizice. Faci muschi si poti deschide capacul muraturilor fara un efort prea mare. Dar cand e vorba despre sanatatea mentala, lenea este cheia. „Este vital sa invatam sa nu facem nimic. Numai in acest fel vom putea sa supravietuim in lumea frenetica si coplesitoare in care traim”, explica Oliver Burkeman in The Guardian. De asemenea, potrivit Mayo Clinic, exercitiile de relaxare pot scadea tensiunea arteriala, reduc tensiunea musculara, imbunatatesc concentrarea si starea de spirit si cresc circulatia sangvina in muschi.

Nu esti in pas cu moda – Eviti obositoarele decizii

Presedintele american Barack Obama a declarat pentru Vanity Fair ca el nu are decat doua culori la costum albastru si gri. „Am prea multe decizii de luat si nu vreau sa pierd timpul si ce culoare de costum sa port”, a adaugat el. Oboseala cauzata de decizii a fost studiata si de Universitatea din Israel care a descoperit ca din 1100 de decizii ale judecatorilor, 70% dintre cele luate la primele ore ale diminetii erau sentinte cu suspendare, in timp ce seara, sub 10% erau sentinte cu suspendare. Concluzia israelienilor a fost ca luarea deciziilor este obositoare si foloseste aceeasi parte din creier pe care o utilizam pentru a spune NU gogosilor, drogurilor sau sexului riscant”, a explicat Roy F.Baumeister, coautorul studiului „Puterea deciziei: Redescoperirea celei mai mari forte umane”.

