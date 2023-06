Este oficial! Virgil Popescu a fost „deconectat” de la Ministerul Energiei

„Se încheie o perioadă tumultuoasă, intensă și plină de provocări pentru mine. Am decis să nu mai continui ca ministru al Energiei.

A fost o perioadă intensă, plină de provocări în domeniul energiei, am trecut prin cea mai cruntă criză energetică, război la granițe, dar am trecut cu bine. Cu toate acestea am dus înainte proiecte majore și cu impact foarte mare (dezvoltarea programului nuclear - unitățile 3 și 4, SMR), parteneriatul Romgaz - Petrom pentru extragerea gazelor din Marea Neagră, investițiile CEO, construcția viitoarei centrale de la Mintia, atragerea investițiilor din Fondul pentru Modernizare, din PNRR și multe altele.