„Am administrat peste 224.000 de doze de vaccinuri, din diversele tipuri avute la dispoziţie, iar sub aspectul reacţiilor adverse, numărăm acolo pe degetele de la două mâini, reacţii normale, predictibile, prevăzute în prospect.. Este un atu în plus şi un act de încredere că pot să utilizeze acest produs nou”, a spus Madan.



Medicul epidemiolog a susţinut că după încheierea pandemiei va fi "o altfel de normalitate"



„După încheierea pandemiei vom trăi o altfel de normalitate, pe care o vom simţi la vremea respectivă cu toţii. Va trebui să ne obişnuim şi să trăim alături de acest nou virus, cu perspectiva că pot să bată la porţile sănătăţii noastre şi alte pericole şi practic tot ceea ce trebuie să întreprindem să fie în sensul că această infecţie cu coronavirus să fie o infecţie controlabilă. Nimeni nu are pretenţia că vom elimina corona de pe mapamond, dar trebuie să învăţăm să convieţuim cu aceşti agenţi patogeni”, a adăugat Madan.



În replică la comentariile unui cetăţean care a prezentat idei vehiculate în spaţiul public împotriva vaccinării, medicul a arătat că o parte a populaţiei este reticentă la vaccinare şi din cauză că fake news-urile circulă mai repede decât informaţiile ştiinţifice despre vaccin.



„Noi, în afară de pandemia de coronavirus, ne aflăm în faţa unei 'infodemii', în sensul că oamenii se 'informează' din surse neautorizate, există un dezechilibru între informaţiile ştiinţifice şi fake-news-uri. Încă un dezavantaj este că acest tip de informaţii circulă mai repede decât informaţiile ştiinţifice despre vaccinuri, ceea ce face ca anxietatea, teama, neîncrederea populaţiei faţă de aceste măsuri de sănătate publică să fie cele pe care domnul le-a expus. Tot ce întreprindem noi are la bază un fundament ştiinţific”, a mai spus epidemiologul.