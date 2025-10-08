”Energia românească trebuie să lucreze pentru economia României! Am avut discuţii aplicate cu omologul meu german, Katherina Reiche, ministrul federal al economiei şi energiei şi cu dr. Levin Holle, consilier de stat în cadrul Cancelariei Federale responsabil de politica economică şi financiară, alături de reprezentanţii celor mai mari companii din Germania”, scrie ministrul Energiei, într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului, în cadrul întrevederii de astăzi au fost stabilite direcţiile "clare" pentru un parteneriat strategic România–Germania în domeniul energiei, de la gaz natural şi energie nucleară, până la solar şi eolian.

”Obiectivele noastre sunt clare: să creştem capacitatea de producţie şi stocare a energiei electrice, să folosim gazul şi energia produse în România pentru a dezvolta industria petrochimică şi celelalte ramuri industriale cu valoare adăugată, să transformăm resursele noastre în locuri de muncă şi prosperitate pentru români!”, a precizat ministrul Energiei.