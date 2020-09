Emil Boc vorbește despre criza apei calde în București: „Era supărat că l-a trimis nevasta să ia lighean mai mare”

“Am fost în București săptămâna trecută și, în drum spre aeroport, l-am întrebat pe taximetrist cam care este atmosfera în București, cam cu cine votează lumea. Și-mi zice “lasă-mă, domnule în pace, că nu am chef de politică, eu pe ăștia să nu-i mai văd, ăștia care conduc acuma Bucureștiul”. Și îl întreb “dar ce s-a întâmplat?” Zice “m-a trimis nevasta să cumpăr lighean mai mare că n-am apă caldă, stau la 500 de metri de Piața Victoriei și m-a trimis nevasta să cumpăr un lighean mai mare ca să mă spăl că nu am de o lună apă caldă”, a povestit edilul, la Realitatea Plus.

Emil Boc a spus că Bucureștiul are resurse foarte mari, dar administrația nu le folosește așa cum trebuie. Citește continuarea pe realitateadebucuresti.net.