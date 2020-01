Emanuel Ungureanu, deputat USR, a devoalat "minciunile din cazul femeii arse la Floreasca"

"Este o greseala de manual, in urma unor neglijente care nu exista in niciun spital civilizat din lume.

Un medic rezident in anul V nu intra intr-o sala, intr-o lume civilizata, nesupravegheat de coordonatorul sau. In cazul de fata, profesorul Beuran a descris ca el l-a sunat pe medicul rezident sa intre la pacient. Intr-un spital civilizat, intr-o urgenta, intra medicul de garda.

Este clar ca acea pacienta a fost lasata mult timp fara o interventie rapida, pe care ar fi trebuit sa o faca medicul de garda. Deci, minciuna a fost cu urgenta. Nu a existat o urgenta, pentru ca intr-o urgenta intra medicul de garda.

Apoi, alta minciuna. S-a spus ca pacienta ar fi fost alergica la iod. Fals! In 10 decembrie 2019, cu trei zile inainte de prima interventie chirurgicala, pacienta scrie caligrafic, pentru ca era un arhitect foarte bun, "alergie la plante si furazolidon". A iesit medicul Beuran si a construit ghemul de minciuni.

Alta minciuna. Au spus ca in protocolul operator s-ar fi detaliat faptul ca de la o priza ar fi aparut fumul. Minciuna! In protocolul operator nici macar nu au scris ca pacienta a fost arsa.

Alta. In protocolul operator apare doctorul Beuran de la primul pana la ultimul minut.

Apoi, apare faptul ca asistentele medicala din sala sunt singurele responsabile de incident. Dar in ancheta administrativa nu a fost audiat niciun medic.

Si cea mai grava dintre toate este ca nu au mai fost incidente asemanatoare si este ceva ce s-a intamplat in mod exceptional. Dar in martie 2019, in aceeasi sala, cu aceiasi medici, s-a intamplat acelasi lucru. Si pentru ca nu s-au luat atunci masuri, incidentul s-a repetat. Am dovezi detaliate", a explicat Ungureanu la Realitatea Plus.