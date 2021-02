Musk a scris pe Twitter că ar fi onorat să vorbească cu preşedintele rus pe noua aplicaţie.

„@KremlinRussia_E Ai vrea să mi te alături la o conversaţie pe Clubhouse? Ar fi o onoare să vorbesc cu tine”, a fost mesajul lui Musk pentru Vladimir Putin, citat de agenția Mediafax.

Regulile Clubhouse sunt destul de clare pentru toți utilizatorii, inclusiv pentru Elon Musk sau Vladimir Putin. Potrivit termenilor aplicaţiei, cei doi s-ar putea întâlni într-o cameră virtuală, însă doar în format audio. În funcţie de cine inițiază camera, invitaţii vor fi nevoiţi să apese pe butonul „raise your hand” şi să aştepte. Aşa că, dacă Musk ar fi creatorul camerei, Putin ar trebui să aştepte permisiunea lui ca să poată lua cuvântul.

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse?