„Am atins parametrul de referință, adică 50% din paturile de la ATI sunt libere. Ministerul Sănătății propune Guvernului României măsuri de relaxare. În ceea ce privește evoluția pandemiei, vă rog să remarcați scăderea la toți indicatorii. Avem o descreștere a numărului de cazuri. Evoluția ratei de pozitivare, care este la 15%, un trend descendent al numărului de decese, dar și o scădere a cazurilor celor internați la ATI.

Estimăm că în 1-2 săptămâni vom ajunge la sub 1000 de cazuri pe zi, ceea ce va conduce și la o scădere a ratei de infectare la nivel național.

În ceea ce privește paturile la ATI am ajuns la sub 50%, am ajuns la 47,5%, ceea ce ne-a determinat să solicităm o serie de măsuri de relaxare: Accesul fără certificat Covid în hoteluri, instituții publice, restaurante etc. Creșterea capacității de la 30% la 50% pentru evenimente culturale și fără restricții de interival orar, se permite organizarea evenimentelor private cu participarea a maxim 200 de persoane. Masca nu se mai utilizează în mediul exterior, dar rămâne obligatorie în spațiile închise”, a spus ministrul Sănătății.