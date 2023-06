Așa arată străzile comunei Stângăceaua de zile întregi. Câinii maidanezi au umplut străzile, iar primii care trebuie să îi înfrunte sunt copii. Cei mici spun că sunt zile când haita ajunge să intre chiar și pe holurile instituției de învățământ.



"M-am obișnuit cu ei, că-s demult", spune o eleva.

"Sunt niște căței abandonați, care vin la școală că primesc mâncare", povesteste o alta.



"Am înțeles că nu există firmă de ecarisaj la nivelul județului și nu pot să facă ceva", a declarat Alin Gogoașe, director școală,



Localnicii sunt revoltați, mai ales că și ei dau nas în nas cu patrupezii lăsați liberi. Unii dintre ei au fost inclusiv mușcați.



"De două ori m-a mușcat! Unul astă iarnă și unul anul trecut", spune o localnica.



"Problema asta cred că este de vreo 8 ani. I-am spus primarului: 'Domle, ce facem cu câinii ăștia?' Păi stați să vedeți că asta neagră are acum 8 căței!", afirma o alta localnica.



Primarul promite, însă nu face. Dar încearcă.



"Am făcut niște documente, s-au aprobat, s-au avizat și a rămas ca această firmă să facă pași", a afirmat edilul Vasile Buzatu



În astfel de condiții, oamenii, copiii și părinții îngrijorați nu pot decât să se înarmeze cu răbdare.