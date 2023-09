Cumplitele imagini au fost surprinse de camera de supraveghere de la un liceu din Mioveni.

În imagini se vede cum băiatul de 17 ani se năpustește la fata de 18 ani, o împinge, apoi o trântește la pământ. Potrivit colegilor, motivul ar fi fost pentru că cei doi ar fi avut o relație în trecut, iar acum eleva de 18 ani ar fi vorbit urât despre noua lui iubită.



"A sarit pe mine. M-a aruncat in usa, din usa m-a aruncat in perete la clasa mea si m-a aruncat si cand am simtit bubuitura de jos am ramas inconstienta, plus pumni palme si picioare", a povestit tanara agresata de pustiul de 17 ani.



Fata de 18 ani a ajuns în stare gravă la spital în Capitală cu mai multe răni la cap, și asta deoarece agresorul a lovit-o cu fața de ciment.

Polițiștii l-au arestat pentru 30 de zile și i-au deschis dosar penal pentru loviri și violențe.

Conducerea școlii a început o anchetă. Se pare că tânărul este cunoscut pentru comportament agresiv și este crescut de alte rude pentru că părinții săi sunt plecați în străinătate.