Elena Udrea a povestit, în 2015, că a depus un denunț la DNA împotriva lui Florian Coldea, pe atunci director interimar SRI. Îl acuza că ar fi instrumentat campania împotriva sa și spunea că i-ar fi cerut fostului său soț, Dorin Cocoș, să îi dea 500.000 de euro.

Elena Udrea: Mi-a zis ca, la solicitarea dl. Coldea, a dus 500.000 de euro lui Sebastian Ghita, in cash. Cel care detine secretele tuturor si cel care are cheia asupra acuzarii cuiva este si cel care poate determina anumite comportamente: la nivelul politicienilor, la nivelul presei sau chiar la nivelul magistratilor. Se afla un om care detine in acest moment toate aceste secrete pentru ca le are de la mii de ofiteri care le aduna. Este actualul sef al SRI dl Florian Coldea.

Elena Udrea: Am facut un denunt.

Reporter: La DNA?

Elena Udrea: Da. Un denunt in care zic lucruri despre dl. Coldea si o amintesc și pe dna. Kovesi.

Dezvăluirile fostul ministrului au continuat și în anii următori. În 2017, Elena Udrea a fost audiată în Comisia parlamentară de anchetă privind alegerile prezidențiale din 2009, iar atunci a vorbit despre intervenţiile lui Florian Coldea, George Maior și ale Laurei Codruţă Kövesi.

"Florian Coldea mi-a spus că dacă nu ar fi fost scos din joc Cătălin Voicu, momentul acela este foarte important pentru România, pentru că atunci cu siguranță că s-ar fi fraudat alegerile de către Cătălin Voicu și oamenii din jurul lui, folosindu-se justiția și că momentul acela este un moment de referință în istoria României, pentru că atunci, dacă nu ar fi știut ei ce se întâmplă, România ar fi luat-o pe un alt drum și că lucrul acesta s-a făcut cu ajutorul Codruței Kovesi.

sursa: declarație Elena Udrea în Comisia Parlamentară, 2009", spunea fostul ministru.

Elena Udrea a dezvăluit în exclusivitate la Realitatea PLUS în interviul din penitenciar că Traian Băsescu a încercat să îi demită pe Florian Coldea și George Maior de la vârful SRI, însă a fost prea târziu. Ba mai mult, din 2012, Coldea era deja mult mai puternic decât fostul președinte.

"Era prea tarziu, nu te mai asculta nimeni, n-a mai vrut dl. Maior. Pentru ca un presedinte nu putea sa-l schimbe singur. A fost acolo o disputa constitutionala daca presedintele, care l-a propus pe Florian Coldea, poate sa-l si revoce. Opiniile, deja Statul Paralel era peste tot, preluase CCR, ICCJ, deci toata lumea spunea cum trebuia, era pe finalul mandatului lui Basescu. Cine mai asculta ce spune Traian Basescu?!", a afirmat Elena Udrea.